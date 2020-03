TROTA DELLA GARFAGNANA AL CARTOCCIO

ho scritto trota ma come sempre potete variare la specie del pesce, questo in tutte o quasi tutte le mie ricette.

Stessa cosa la potete fare al forno, in teglie, poi sigillate con la stagnola per cuocere.

Pulite le trote, mettetele a marinare in un recipiente con sale, pepe, aglio a fettine, succo di limone, olio e a vostro piacimento rametti di peporino (timo).

Rigirate ogni t anto e tenete la trota in marinata un paio di ore.



Ora in un foglio di alluminio alimentare mettete la vostra trota con la marinata, richiudete il foglio e cuocete in forno a 200° circa per una ventina di minuti / mezz’ora, servite in piatto o vassoio.

La trota da porzione è quasi sempre di 200 / 250 gr, tolto testa e lisca si perdono circa 50 gr o poco più, rimane il peso giusto per una persona, I cartocci possono essere cucinati separati uno per uno o uno per tutte le trote che avete, fate come vi torna meglio, potete servire anche il cartoccio aperto ad ogni commensale senza sporzionarlo nel piatto.

Una variante è mettere nel cartoccio pomodorini, fette di limone, prezzemolo, olive ecc ecc.

FONTE EZIO LUCCHESI