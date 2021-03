Troppi assembramenti: piazza Shelley chiusa fino al 31 marzo

VIAREGGIO – Piazza Shelley torna chiusa e stavolta per tutto il giorno. I tanti, troppi episodi di assembramenti e comportamenti a rischio – soprattutto di giovani e adolescenti – hanno spinto il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro a firmare un’ordinanza di chiusura valida h24 per la piazza su cui si affaccia Villa Paolina.

Il provvedimento sarà valido dal 3 fino al 31 marzo (rinnovabile) e a differenza di quello emesso a ottobre sarà valido per tutta la giornata. Per evitare scene come quella filmata pochi giorni fa da un nostro telespettatore a metà pomeriggio. Non sarà più possibile, dunque, accedere alla piazza o stazionarvi.

Nelle ultime 24 ore in Versilia si registrano 60 nuovi casi. In tutto siamo a 932 positivi. A Viareggio 31 in un giorno, quota 478. All’ospedale siamo a 69 posti letto Covid occupati di cui 7 in terapia intensiva: un trend in costante aumento che potrebbe portare a nuove restrizioni.

A Viareggio si teme anche per una possibile chiusura delle scuole. La bozza del nuovo dpcm prevede la chiusura delle scuole nei comuni con 250 positivi settimanali ogni 100mila abitanti.

fontenoitv