Tromba d’aria scoperchia un palazzo

BARGA – La tempesta che si è abbattuta domenica sulla nostra provincia, da Lucca alla Versilia alla Garfagnana ha provocato gravi danni. A Barga un palazzo è stato evacuato dopo che il fortissimo vento ha fatto volare via il tetto.

Due famiglie sono state evacuate dalla loro abitazione a Tiglio nel comune di Barga dopo che l’edificio è stato gravemente danneggiata da una tromba d’aria. Il tetto del palazzo è stato spazzato via dalla tempesta che domenica ha colpito anche la nostra provincia e che ha lasciato un segno indelebile in diverse strutture. Il vortice di vento si eè abbtutto sulla casa con una forza inaudita tanto da strappare via anche alcuni travi portanti. L’abitazione è ovviamente inagibile, gli occupanti sono stati evacuati. I tecnici del comune e quelli incaricati dai proprietari hanno fatto la conta dei danni e in modo di intervenire quanto prima per la ricostruzione.

Tutto cio’ anche perchè a causa di quanto è accaduto al momento è stata chiusa anche la viabilità interna al piccolo paesino. Il fortunale ha provocato gravissimi danni ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Chi ha visto con i propri occhi quanto stava accadendo eè rimasto profondamente scioccato.

Sul posto anche l’assessore ai lavori pubblici del comune di Barga che ha seguito passo passo tutta la vicenda e anche le istituzioni locali stanno collaborando per riportare quanto prima il tutto alla normalità. Se il meteo concedera’ un po di tregua per i prossimi giorni si procedera’ almeno alla copertura del tetto.

FONTENOITV