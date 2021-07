TROFEO “LUIGI SUFFREDINI” PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GARFAGNANA

Nel corso del 2020 la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana ha maturato l’idea di istituire un riconoscimento verso quei privati cittadini, gruppi di persone (autonomi o associati), giovani studenti o realtà locali che si siano distinti o si adoperino per lo sviluppo e la promozione del territorio della Garfagnana.Numerose sono le iniziative private che fortunatamente la nostra comunità offre in questo senso, ma spesso tali azioni di recupero e sviluppo non vengono valutate adeguatamente o non riescono a ottenere la giusta visibilità. É nostra intenzione premiare, con un riconoscimento pubblico, per esempio chi cura sentieri in montagna, attrezza aree pubbliche o abbellisce angoli caratteristici dei tanti paesi della Garfagnana. Anche la promozione turistica attraverso contenuti multimediali e la riscoperta di aspetti caratteristici saranno di volta in volta valutati per ottenere il riconoscimento.

La Pro Loco di Castelnuovo si vuole fare promotrice e invogliare questo genere di attività, che concorrono nello sviluppo turistico, economico e sociale del territorio.

Il profilo illustre di Luigi Suffredini, storico presidente della Pro Loco di Castelnuovo, che per oltre 50 anni ha rappresentato la figura di riferimento per il turismo e la divulgazione in Italia e all’estero di Castelnuovo e della Garfagnana, è stato scelto per intitolare questo “trofeo”, che prende avvio con la prima edizione nella ricorrenza dei 30 anni dalla sua morte, avvenuta il 26 ottobre 1991.

La volontà è quella di premiare appunto, ogni anno, in una pubblica cerimonia gli autori di opere di promozione, sviluppo e recupero nate da iniziative private e non supportate da Enti o Amministrazioni.

La cerimonia della prima edizione si terrà sabato 18 settembre 2021 alla ex Pista di Pattinaggio.