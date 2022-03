Tris di appuntamenti a Porcari per celebrare la festa internazionale della donna

Tris di appuntamenti a Porcari per celebrare la festa internazionale della donna

La consigliera alle pari opportunità De Toffol: “Un pensiero alle donne ucraine”

Il Comune di Porcari celebrerà la festa internazionale della donna con tre iniziative che restituiscono, ciascuna col proprio linguaggio, il valore del femminile nella società e nella storia.

Sabato (12 marzo) alle 21, all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara, andrà in scena la compagnia L’Anello con lo spettacolo teatrale 7 minuti per la regia di Simone Franchini, da un testo di Stefano Massini che racconta la lotta sindacale delle operaie di una fabbrica tessile contro

la riduzione della pausa pranzo. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fita di Lucca.

Dal 12 al 18 marzo, inoltre, sarà visitabile alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi la mostra fotografica di Alessia Borelli, Serena Sgammini e Simona Caradossi intitolata Essere donna. L’inaugurazione coinciderà con la tavola rotonda Custodire l’umano alle 16,30. L’evento è organizzato dal Centro italiano femminile (Cif) comunale con il patrocinio del Comune di Porcari.

Infine venerdì 18 marzo tornerà protagonista il teatro con Ti chiamo Poesia, reading per voci e musica della compagnia Il Circo e la Luna: un viaggio lungo otto secoli di poesia scritta da donne, da Saffo ad Alda Merini, in scena all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara alle 21 con Michela Innocenti, Laura Martinelli e Celeste Canali.

Così Francesca De Toffol, consigliera con delega alle pari opportunità del Comune di Porcari: “Questo è il primo 8 marzo della neo-costituita commissione pari opportunità di Porcari: un obiettivo che la pandemia ha purtroppo rallentato ma che, finalmente, siamo riusciti a centrare. A metà mese ci sarà l’insediamento, con la nomina del presidente e del vicepresidente. Un pensiero di affetto e solidarietà, oggi, va soprattutto alle donne ucraine, anche a quelle che vivono e lavorano nel nostro territorio”.

Aggiunge il sindaco, Leonardo Fornaciari: “I numeri parlano chiaro: sono ancora poche le donne nei ruoli apicali in Italia. Mi piace che il Comune di Porcari sia in controtendenza, con una giunta composta da tre donne e due uomini, con una macchina amministrativa che vede ai vertici cinque donne e un solo uomo. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma siamo in cammino”.

Per informazioni sugli eventi è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 0583.211885.