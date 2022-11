Triplice delitto di Roma: s’indaga su un altro delitto?

Triplice delitto di Roma: s’indaga su un altro delitto?

Già avevamo scritto, parlando di De Pau e delle tre prostituite massacrate nel quartiere Prati, per suggestione e per la vicinanza, del delitto irrisolto di Via Poma, 2, che avvenne Martedì 7 Agosto 1990, l’anno dei mondiali italiani. Lì morì in circostanze mai chiarite, la povera Simonetta Cesaroni che aveva da poco trovato impiego come segretaria.

Ma c’è almeno un altro omicidio di una donna che si prostituiva, e quindi siamo nella tipologia dei tre delitti imputati a De Pau, su cui i magistrati di piazzale Clodio potrebbero nuovamente indagare dopo l’arresto di De Pau.

Si tratta di un delitto che risale a molti anni fa e avrebbe molte analogie con quanto avvenuto in via Riboty e via Durazzo. L’attività è legata alla volontà di scavare anche nel passato di De Pau per cercare eventuali collegamenti con fatti di sangue avvenuti negli anni scorsi a Roma e che hanno avuto come vittime donne.

D.V.