TRENTESIMA EDIZIONE PER ‘TEATRO DELLA SCUOLA’ A BAGNI DI LUCCA, LA RASSEGNA TEATRALE CHE HA ASSUNTO DIMENSIONI NAZIONALI

Torna, come da tradizione, la rassegna regionale ‘Teatro della Scuola’, giunta alla sua trentesima edizione e che si svolgerà a Bagni di Lucca dal 20 maggio al 4 giugno, quando protagonisti saranno le tante scuole che prendono parte alla rassegna e che provengono anche da altre regioni.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Ducale, dal presidente della Provincia, Luca Menesini, dal sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, dall’assessora con delega al Turismo, Maria Barsellotti e dalla direttrice artistica della rassegna, Michela Innocenti. Presenti anche Luca Marchi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il dirigente scolastico Francesco Feola.

A fare gli onori di casa, il presidente della Provincia, Luca Menesini, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione: «Da trent’anni – ha detto Menesini – i ragazzi delle scuole non solo toscane hanno modo di confrontarsi con un mondo intenso e variegato come quello del teatro, grazie alla rassegna che si svolge a Bagni di Lucca. Una realtà, quella di ‘Teatro della Scuola’ che rappresenta un momento di incontro e scambio di esperienze tra le realtà di teatro presenti nella scuola, ma anche nelle associazioni e nei laboratori extrascolastici, dando così l’opportunità agli studenti e alle studentesse di entrare in un mondo magico, come quello del teatro, dalla porta principale e, magari, scoprire una passione che li accompagnerà durante tutta la loro vita».

«Questa manifestazione – gli fa eco il primo cittadino di Bagni di Lucca, Michelini – è il fiore all’occhiello della nostra cittadina. Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di moltissimi tra artisti, educatori, tecnici, insegnanti, dirigenti scolastici vede i giovani protagonisti non solo a teatro, ma anche in conferenze, scambi culturali, laboratori e corsi di formazione. Un programma molto ricco che permette ai ragazzi di confrontarsi e di crescere».

STORIA DELLA RASSEGNA – La rassegna ‘Teatro della scuola’ – che oltre ad avere il patrocinio dell’amministrazione provinciale, ha anche quella dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e il sostegno della Regione Toscana e dell’Ufficio Scolastico Territoriale – è nata nel 1993 avendo come punti cardine il teatro e la formazione: in quel momento si chiamava ‘Rassegna interprovinciale Teatro della Scuola’ e coinvolgeva le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia, iniziando, in questo modo, un rapporto di collaborazione e, soprattutto, il collegamento con la Rassegna nazionale Teatro della Scuola di Serra San Quirico e altre rassegne che si svolgono in Italia.

Fin da subito, la manifestazione dimostra la sua validità e di essere dotata delle caratteristiche e qualità necessarie per divenire punto di riferimento per tutta la Toscana. Da allora, il progetto non si è più fermato e nel 2018 e 2019 ha visto la partecipazione di studentesse e studenti da ogni parte d’Italia, dal Molise al Trentino.

La pandemia ha messo a dura prova anche questa manifestazione che, comunque, non si è fermata: sfruttando le risorse provenienti dal mondo virtuale, è riuscita a essere punto di riferimento anche in un momento difficile come quello della pandemia e, negli ultimi due anni, con l’allontanarsi della fase più strettamente emergenziale, ha ripreso a vivere il palcoscenico.

Bagni di Lucca accoglie, quindi, alunni di ogni ordine e grado, compagnie, associazioni, professionisti e appassionati delle arti di ogni genere, per vivere insieme momenti di condivisione sul palco, in sala o in piazza.

Negli ultimi anni, si è consolidata la collaborazione con ‘Il Circo e la Luna’, Asd-Aps che vede la direzione artistica di Michela Innocenti. Gli operatori sono stati in tutte le scuole del territorio, dando vita a laboratori, corsi per insegnanti, spettacoli e attività extrascolastiche, anon solo nel comune di Bagni di Lucca, ma in tutto il territorio.

LA TRENTESIMA EDIZIONE – Come nella prima edizione, anche nella trentesima, teatro e formazione sono al centro della manifestazione e, anche quest’anno verrà proposta, come oramai di tradizione, una rassegna di teatro prodotto dalle scuole per le scuole; alcuni laboratori teatrali e non solo; delle residente teatrali; dei corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti e operatori dello spettacolo e saranno organizzati dei momenti unici di condivisione all’ombra del Teatro Accademico di Bagni di Lucca.

«Lo scopo della rassegna – spiega la sua direttrice artistica, Michela Innocenti – è quello di stimolare sempre più l’inserimento del linguaggio teatrale tra le attività scolastiche, come strumento educativo, didattico e di socializzazione. Il teatro ha il potere di abbattere ogni barriera e un ruolo educativo che gli è riconosciuto a livello nazionale. Abbiamo toccato con mano il grande beneficio delle attività pomeridiane extrascolastiche, così come dei momenti di ritrovo, che hanno permesso ai giovani di Bagni di Lucca di coltivare rapporti e rafforzare le proprie capacità comunicative, soprattutto nel periodo post-covid e che ha fatto sì che scoprissero la passione per la recitazione. Sono piccoli risultati a cui si aggiunge la sempre maggiore partecipazione di famiglie e bambini alle iniziative, ma che ci danno la forza di alimentare ogni anno la manifestazione con rinnovato entusiasmo».

La trentesima edizione della rassegna al Teatro Accademico di Bagni di Lucca si svolgerà tra il 20 e il 27 maggio e rappresenta il momento più atteso che vedrà giovani e meno giovani calcare il palcoscenico, condividendo quelle emozioni che solo il teatro sa dare.