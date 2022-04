Treno speciale di aiuti per l’Ucraina: venerdì 8 alle 17 partenza dall’Interporto di Prato

E’ pronto a partire il treno merci speciale di aiuti umanitari per l’Ucraina organizzato dalla Regione Toscana insieme al Gruppo FS e all’Interporto della Toscana centrale. Il via al convoglio, composto da quattordici vagoni, verrà dato domani, venerdì 8 aprile, alle ore 17, all’Interporto di Prato. Raggiungerà Szczebrzeszyn, cittadina polacca a 150 chilometri da Leopoli: dal centro di smistamento polacco gli aiuti, generi alimentari e medicinali, saranno poi instradati verso l’Ucraina.

Alla partenza del treno saranno presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, che è anche commissario per l’emergenza umanitaria, l’assessora alla protezione civile Monia Monni, il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, il presidente della Interporto della Toscana centrale spa, Francesco Querci, Stefano Mansani, di Mercitalia Rail-Gruppo Fs italiane, e un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile.

Ci saranno anche il presidente delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, e il direttore del Comitato regionale toscano della Croce rossa italiana, per il ruolo svolto nelle operazioni di raccolta dei materiali.

Per l’accesso all’Interporto i colleghi giornalisti dovranno recarsi al varco V1, ingresso da via Perfetti Ricasoli, sul lato opposto al centro commerciale “I Gigli, nei pressi di via Cellerese. E’ consigliato indossare giubbetti catarifrangenti e scarpe antinfortunistiche.