TRENO BLOCCATO A CAPALBIO PER IL MALTEMPO, IN CORSO TRASBORDO 250 PASSEGGERI

Interrotta per un cavo tranciato a causa del maltempo la linea ferroviaria tirrenica Roma-Pisa all’altezza di Capalbio (GR). Assistenza dei vigili del fuoco per il trasbordo di 250 passeggeri da un convoglio bloccato ad un altro. Non si segnalano particolari criticità.