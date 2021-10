Treni, nuovo Rock e servizio straordinario per Lucca Comics. Giani: “Cura del ferro”

Un nuovo treno Rock sui binari della Toscana, l’undicesimo e 100 treni straordinari per garantire al massimo il servizio durante Lucca Comics, il festival del fumetto che si svolgerà a Lucca dal 29 al 1 novembre. Il nuovo Rock insieme al Rock dedicato al nuovo film della Marvel “Eternals” che sarà nelle sale cinematografiche dal 3 novembre sono stati presentati stamani durante una cerimonia che si è svolta alla stazione di Santa Maria Novella e alla quale ha partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani insieme all’assessore ai trasporti Stefano Baccelli e a Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore Generale di Trenitalia.

“Oggi si consolida il rapporto con Trenitalia – ha detto il presidente Giani- nell’interesse reciproco di offrire sempre di più un servizio di qualità. Per noi è fondamentale fare un lavoro di promozione del servizio ferroviario e conseguentemente provare a spostare sempre più persone dal trasporto privato ad un trasporto pubblico non inquinante, come il treno, se questo significa qualità e comfort. E poi la prospettiva del servizio aggiuntivo per un evento come quello di Lucca Comics è lungimirante – continua Giani- , qualcosa che dà il senso del servizio pubblico”.

Soddisfatto anche l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli che spiega: “Oggi è un bel giorno. Presentiamo l’undicesimo treno Rock dei 29 previsti dal nuovo contratto che prevede l’arrivo complessivo di 100 nuovi treni da qui al 2034. Oltre 600 posti a sedere- aggiunge Baccelli – e sistemi di sicurezza interni con 50 video camere. E poi questo piano straordinario per Lucca Comics, con 100 treni che garantiranno qualcosa come 250mila posti fra servizi ordinari e straordinari. Per chi come me conosce i Comics- spiega ancora Baccelli- da quando era bambino, questa tipologia di mobilità è vincente, garantisce il servizio in un sistema di reciproca promozione. Davvero un bel giorno per il trasporto su treno e per la valorizzazione dei Comics.

Erano presenti anche Sabrina De Filippis, direttrice della direzione business regionale Trenitalia, e Marco Trotta, direttore della direzione regionale Toscana.

Durante l’evento è stato presentato anche il treno Rock dedicato al nuovo film della Marvel “Eternals” che sarà nelle sale cinematografiche dal 3 novembre. La pellicola rappresenta l’inizio di una nuova saga di Super Eroi, con la battaglia tra Eterni e Devianti. Il treno nei giorni di Lucca Comics sarà utilizzato per effettuare i collegamenti tra Firenze e Lucca.

Baccelli ha poi ribadito l’importanza dell’utilizzo del treno come “soluzione ecologica, comoda, economica e affidabile per raggiungere gli eventi nel totale rispetto dell’ambiente”.

Su tutte le corse l’occupazione prevista dalle norme è dell’80% dei posti totali (seduti e in piedi).