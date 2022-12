Treni, ecco il primo Blues a tripla alimentazione, Giani e Baccelli: “Svolta per il trasporto pubblico”

E’ arrivato a Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella, il primo dei 44 treni Blues a tripla alimentazione previsti dal contratto. Il nuovo treno che va a diesel, alimentazione elettrica e batteria è stato inaugurato stamani dal presidente della Regione Eugenio Giani, dall’assessore alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli, il sindaco di Firenze Dario Nardella e dall’Ad di Trenitalia Luigi Corradi.

“L’arrivo del Blues in Toscana significa qualità delle linee– ha detto Giani- e dà un’ulteriore accelerazione al nostro percorso di rinnovamento della flotta dei treni regionali e contribuendo a rispondere meglio alle esigenze del territorio, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più sostenibile. La qualità del servizio, la qualità dello stare in treno, richiede un salto di qualità e qui c’è la risposta. Qui a Santa Maria Novella – ha spiegato Giani- si dipanano sei linee regionali importanti. Bisogna avere dei treni all’altezza dal punto di vista della velocità, dell’efficienza tecnologica, della capacità di stare sulla linea. Con Rfi e Trenitalia stiamo mettendo a punto le situazioni affinché questo servizio possa svolgersi con quell’efficienza che tiene la gente sul treno perché altrimenti è inevitabile che trova alternative e come Regione Toscana, dopo la sanità, mettiamo la più alta cifra nel trasporto pubblico locale. Ogni anno 660 milioni fra ferro e gomma e trasporto marittimo. Vogliamo dunque, anche dato l’impegno, che il trasporto pubblico sia efficiente perché l’obiettivo è quello di tenere sul trasporto pubblico più persone possibili . Questa inaugurazione è motivo di orgoglio e quella di oggi è una giornata simbolica di impegno forte che si concluderà quando vedremo partire la fresa dell’Alta Velocità alla fine di aprile, inizio maggio, che partendo due linee sotto terra consentirà ai treni di superficie di avere campo libero, garantendo più regolarità e qualità”

Per l’assessore Baccelli si tratta di “una svolta importante che attendevamo con ansia. Questo treno Blues – ha spiegato Baccelli- ha una capacità di esercizio straordinaria perché può funzionare come pantografo sulle linee elettrificate, va a diesel, ma anche a batteria quando è vicino ai centri abitati. E’ il primo in questo 2022, ne arriveranno altri 15 nei prossimi mesi e altri 17 nel 2024. Davvero una svolta che sostituirà il materiale rotabile vetusto responsabile spesso di rallentamenti, guasti e quindi disagi. Ci attendiamo davvero un miglioramento della qualità del servizio. “. E per quanto riguarda i disagi Baccelli precisa: “Non tutte le cause sono ascrivibili a materiale rotabile, 25 per cento sono cause dovute a Trenitalia, 50 per cento sono attribuili all’infrastruttura e quindi a Rfi , un altro 25 per cento a cause esterne tipo investimenti, incidenti sui passaggi a livelli. Non sarà la panacea di tutti mali – ha concluso- ma sarà certamente una variabile importante per migliorare il servizio”

Presenti stamani anche Sabrina De Filippis direttore Business regionale Trenitalia e Marco Trotta direttore direzione regionale toscana Trenitalia.

Il primo convoglio nelle prossime settimane circolerà fra Firenze e Borgo san Lorenzo e nel bacino senese. Ai 44 blues ibridi si aggiungono anche 29 rock e 19 Pop.

La tecnologia ibrida si traduce non solo in migliori prestazioni, ma anche nella riduzione del consumo di carburante e forte riduzione in termini di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel. Il primo treno ibrido di Trenitalia è stato progettato e costruito attorno alle esigenze dei passeggeri , con un’impronta sostenibile . basta vedere la scelta dei materiali ad alto livello di riciclabilità , alle ampie vetrate, otto postazioni bici e 300 posti a sedere