Trekking: TIPICA DOMENICA D’AUTUNNO

DOMENICA ALLE ORE 09:30

Per le genti di montagna, l’autunno è tempo degli ultimi raccolti, castagne, funghi, bacche…prima del rigido inverno.

La domenica è convivialità, famiglia, il pranzo insieme ai cari dopo una mattina nel bosco, un momento di raccolta davanti ad un camino scoppiettante o al tepore della stufa.

Rivivremo insieme questo momento, dopo una bella escursione panoramica, insieme, per condividere un tipico pranzo davanti al camino dagli amici Carla e Martino del Rifugio Burigone.

RITROVO ORE 9,30

Passo delle Radici MO

LUNGHEZZA: anello di 10,5 km

DISLIVELLO: 450 mt

DIFFICOLTA’: escursionistica E

Escursione per tipici sentieri di montagna, in larghe brughiere e tratto di crinale mai esposto.

E’ necessaria una buona forma psico/fisica

BAMBINI DAI 10/12 ANNI abituati a camminare

PRANZO IN RIFUGIO

Obbligatorio

GREEN PASS come da normativa vigente per poter consumare all’interno del rifugio.

ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO:

– Scarponcino da trekking ( NO SCARPE DA GINNASTICA, NO SCARPE BASSE)

– Abbigliamento a strati tecnico da escursionismo

– Giacca antivento/impermeabile

– Zainetto con acqua ( 2 litri )

– mascherina

– berretto

CONSIGLIATO:

– è consigliato un capo in più caldo tipo pile nello zaino

– bastoncini da trekking

CANI AMMESSI PREVIO ACCORDO CON LA GUIDA

#chi non dovesse presentarsi adeguatamente equipaggiato potrà essere scartato a giudizio insindacabile della guida#