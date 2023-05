Tre lupi avvistati mentre girano indisturbati a pochi metri dalle case e in pieno giorno nella campagna tra Marlia e Saltocchio. Uno di loro è stato filmato da un passante a poca distanza.

Secondo quanto denunciato dai proprietari di un ranch della zona si tratterebbe di incontri ravvicinati che si starebbero susseguendo da settimane e sempre in orario diurno, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. La zona è anche gettonata per le passeggiate soprattutto nel fine settimana da famiglie anche con bambini ed è uno dei motivi per cui questi avvistamenti stanno destando non poca preoccupazione. Negli ultimi mesi episodi di questo tipo sono sempre più frequenti. Tra gli ultimi, quello di Porcari dove La notizia del ferimento di una donna da parti di un lupo aveva riacceso l’allarme sulla convivenza con gli animali selvatici.

Tra i proprietari del ranch si aggiunte si aggiunge anche la preoccupazione verso i propri allevamenti che in più di qualche occasione sarebbero stati attacccati dagli animali selvatici.