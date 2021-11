Tre giorni di laboratori artistici, esposizioni di lavori ed esibizioni degli allievi – del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca

Artistic Invasion – Tre giorni di laboratori artistici, esposizioni di lavori ed esibizioni degli allievi – del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca

Real Collegio – 12, 13, 14 NOVEMBRE 2021

ore 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18:30

Venerdì mattina e sabato mattina ingresso riservato alle scuole medie

Ingresso libero – necessario il Green Pass.

Accesso da Via della Cavallerizza.

Inaugurazione venerdì 12 novembre 2021, ore 16.00

Invasione artistica al Real Collegio di Lucca con Artistic Invasion, il Festival di

tre giorni del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca con laboratori

artistici di pittura, fotografia, scultura e design, eventi di divulgazione su

tematiche artistiche e didattiche, installazioni di video-art e scenografie, e

concerti degli allievi del Liceo.

All'interno del Festival sarà presente anche un'esposizione artistica dei migliori

lavori di disegno, pittura e scultura eseguiti dagli studenti del Liceo nel corso

degli ultimi anni. Ai visitatori durante la mostra verrà data la possibilità non solo

di ammirare questi lavori, ma anche di portarli a casa tramite offerta libera. Il

ricavato sarà devoluto ad un fondo speciale della scuola per l'acquisto di

materiale didattico-artistico destinato agli studenti.

Una vera e propria invasione artistica finalizzata alla divulgazione delle

esperienze realizzate dai ragazzi e alla creazione di momenti di socializzazione e

di accoglienza per i nuovi e i vecchi studenti.

Entusiasmo da parte della Dirigente Scolastica del Liceo “Passaglia” Maria

Pia Mencacci: “Con questo Festival i ragazzi hanno l’occasione di mostrare alla

città le proprie doti artistiche e creative in un evento e in uno spazio di grande

prestigio nel cuore della città, cosa ancor più importante dopo gli ultimi due anni

che hanno colpito duramente la socializzazione e gli eventi.”

“Il Festival del Liceo “Passaglia” – afferma il Presidente del Real Collegio,

Francesco Franceschini – è un perfetto esempio di evento importantissimo per

il nostro storico ente. Il Real Collegio, infatti, nel suo statuto persegue tra le sue

finalità fondamentali quella del sostegno e dello sviluppo della formazione delle

cittadine e dei cittadini più giovani. Proprio per questo siamo veramente

motivati dalle “Invasioni Artistiche" del Passaglia, perché rafforzano il nostro

senso di determinazione nei confronti del futuro allo scopo di garantire sempre

più spazi di espressione personale e di creazione libera a misura e per gli

studenti della nostra città.”

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 12 novembre alle ore 16.00

alla presenza delle autorità.

Artistic Invasion è un progetto finanziato con il contributo del Ministero

dell’Istruzione (D.M. 48 del 2 marzo 2021) e realizzato con il Patrocinio del

Comune di Lucca in collaborazione con Real Collegio e Circolo Lucca Jazz.

Il programma si può scaricare dal sito del Liceo Artistico Musicale all’indirizzo

www.liceopassaglia.edu.it

Liceo Artistico Musicale "A. Passaglia" – Sede Legale: Via Fillungo, 205 – 55100 LUCCA – Cod. Meccanografico: LUSL02000X – Cod. Fiscale: 92059980463 –

Tel.0583 467174 – Fax 0583 954743 – e.mail: lusl02000x@istruzione.it – pecmail: lusl02000x@pec.istruzione.it- www.liceopassaglia.edu.it

Info: m.nardi@liceopassaglia.edu.it

Contatto per la stampa: g.caselli@liceopassaglia.edu.it