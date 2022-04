Tre artiste di Odessa alla sala dell’Annunziata

Tre artiste di Odessa, il soprano Olga Kreps, il mezzosoprano Haiane Arutiunian e la ballerina Katerina Burdik, appartenenti al prestigioso Teatro nazionale della cittadina ucraina, si esibiranno domani, venerdì 8 aprile alle 11 a Pietrasanta, nella sala dell’Annunziata del Chiostro di Sant’Agostino, accompagnate da sei elementi dell’Orchestra Musicisti Arte e Cultura, diretti dal Maestro Alberto Veronesi.

Sarà eseguito lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi e un brano di Giacomo Puccini, “Crisantemi”, per archi.

Si tratta di una tappa della tournée che sta portando le tre artiste a esibirsi in diversi angoli d’Italia e che è stata pensata per “parlare” agli studenti: anche in questa occasione, infatti, è stata invitata ad assistere una delegazione di ragazzi e ragazze in rappresentanza delle scuole cittadine.

Un concerto di circa 45 minuti dal grande volore simbolico, segno di vicinanza al popolo ucraino, alle sue forme d’arte ma anche “del messaggio universale di pace – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – che solo l’arte è in grado di trasmettere e che la comunità di Pietrasanta sostiene con grande forza”.