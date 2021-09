Trattativa Stato-Mafia: assolti in appello Dell’Utri e Mori

AGI – La Corte di assise di Palermo ha assolto il senatore Marcello Dell’Utri e i carabinieri del Ros Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno. Pena ridotta a 27 al boss Leoluca Bagarella, al medico mafioso Antonino Cinà la pena à stata confermata a 12 anni.

In primo grado la Corte di assise, nel maggio 2018, aveva condannato a 28 anni di carcere il boss Leoluca Bagarella, a 12 anni oltre allo stesso Dell’Utri gli ex carabinieri del Ros Mario Mori e Antonio Subranni e Antonino Cinà, medico e fedelissimo di Totò Riina. Erano stati condannati a 8 anni l’ex capitano dei carabinieri Giuseppe De Donno e Massimo Ciancimino, figlio di Vito, poi stralciato e prescritto.

In particolare, la Corte d’assise d’appello di Palermo ha assolto l’ex senatore Dell’Utri “per non avere commesso il fatto”, e gli ufficiali del Ros Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, “perché il fatto non costituisce reato”.

La sentenza, pronunciata nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, dopo tre giorni di camera di consiglio, dalla Corte presieduta da da Angelo Pellino e Vittorio Anania giudice a latere, ha revocato le statuizioni civili nei riguardi degli imputati De Donno, Mori, Subranni e Dell’Utri e rideterminato in 5 milioni di euro l’importo complessivo del risarcimento dovuto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Confermata la prescrizione per Giovanni Brusca; e condannati gli imputati Bagarella e Cinà alla rifusione delle ulteriori spese processuali in favore delle parti civili (Presidenza del Consiglio dei ministri, presidenza della Regione siciliana, Comune di Palermo, associazione tra familiari contro le mafie, Centro Pio La Torre. La Corte ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.