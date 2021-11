Trasporto pubblico, al via la gestione di Autolinee Toscana

PROVINCIA – Con l’inizio di novembre il servizio di trasporto pubblico in Toscana ha un nuovo gestore unico. Dopo un lungo contenzioso il gruppo vincitore della gara d’appalto, Autolinee Toscane, ha preso finalmente la guida del servizio, rilevando le varie aziende che per anni hanno gestito le corse degli autobus, da noi la Compagnia Toscana Nord.

In occasione del cambio della guardia l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli ha visitato il deposito di viale Luporini. Il primo obiettivo in questa fase di transizione è quello di un passaggio di consegne senza scosse per gli utenti.

Il personale del servizio pubblico dovrà adottare nuovi software e nuove procedure di lavoro ma secondo il capo-dipartimento di Autolinee Toscane Nord, Massimiliano Pellegrini, le cosa stanno andando per il meglio