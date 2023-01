Trasporti, Fantozzi (Fdi): “Nessuna strumentalizzazione, non potevo rimanere silente di fronte ad un’amministrazione che non ascolta i propri concittadini”

“Come consigliere regionale mi occupo quotidianamente dei vari territori della provincia di Lucca. La vicenda degli studenti al buio alla fermata dell’autobus a Ponte ai Pini è stata risolta dopo che il consigliere Biagini l’ha portata a livello mediatico. La prima email dei genitori risaliva al 24 ottobre 2022, l’intervento del Comune solo a gennaio 2023”

Altopascio 14/01/2023 – “Nessuna strumentalizzazione, semplicemente non potevo rimanere silente di fronte ad un’amministrazione che non ascolta i propri concittadini”. Così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi respinge al mittente le critiche del Pd di Altopascio sulla questione degli studenti rimasti al buio alla fermata degli autobus di Ponte ai Pini.

“Come consigliere regionale mi occupo quotidianamente dei vari territori della provincia di Lucca. La vicenda degli studenti al buio alla fermata dell’autobus a Ponte ai Pini è stata risolta dopo che il consigliere di Fdi Valerio Biagini l’ha portata a livello mediatico. Infatti, la prima email dei genitori che segnalavano il problema era datata 24 ottobre 2022 ma soltanto a gennaio 2023 il Comune di Altopascio è intervenuto. E’ l’amministrazione che è rimasta sorda per troppo tempo di fronte alle segnalazioni dei genitori degli studenti -sottolinea Fantozzi– Minimizzando i problemi non si offre un buon servizio a nessuno, la mancata illuminazione alla fermata di bus scolastici non è una questione da sottovalutare visto che i ragazzi sono stati costretti ad aspettare i mezzi pubblici all’oscurità sul ciglio della strada. La luce dei lampioni, come è stato scritto nella email dei genitori del 24 ottobre scorso, non si spegneva alle 7.05 poco prima che passasse il bus, come sostiene l’amministrazione, bensì alle 6.55, con relativi rischi per l’incolumità degli studenti”.