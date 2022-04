Trasporti, Fantozzi-Dondolini (Fdi): “Film già visto, a rimetterci sono sempre i pendolari”

Trasporti, Fantozzi-Dondolini (Fdi): “Film già visto, a rimetterci sono sempre i pendolari”

I lavori sulla tratta Lucca-Viareggio sono partiti lo scorso 3 aprile. “Invitiamo l’assessore Baccelli e Rfi-Trenitalia ad ottimizzare al massimo il crono-programma dei lavori e ad accogliere le segnalazioni che arriveranno da parte dei pendolari”

Viareggio 13/04/2022– “Sembra un film già visto solo qualche anno fa, invece la cosa si ripete, infatti dallo scorso 3 aprile la tratta Viareggio-Lucca Rfi-Trenitalia è stata interrotta, fino a data da definire, per l’esecuzione di altri interventi di manutenzione straordinaria dedicati alla sicurezza. Lavori sicuramente necessari, ma che anche questa volta difettano di adeguata programmazione che porterà i pendolari, viareggini e lucchesi, a lunghi disagi per lungo tempo.

Disagi che si acuiranno durante l’estate in un periodo in cui ai pendolari si sommeranno anche i turisti. Invitiamo l’assessore regionale Baccelli e Rfi-Trenitalia ad ottimizzare al massimo il crono-programma dei lavori per cercare di ridurre le difficoltà a cui stanno andando incontro i pendolari costretti ad usare il servizio per lavoro. Inoltre, è importante che l’assessorato regionale, nella cabina di regia con Rfi-Trenitalia, rinnovi tutte le misure previste già nelle precedenti interruzioni sulla tratta in oggetto e accolga il più possibile le segnalazioni dei pendolari che arriveranno tramite il numero verde messo a disposizione (800-570530)” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il Consigliere Comunale Fdi a Viareggio, Marco Dondolini, Responsabile del Dipartimento Regione Toscana Rigenerazione Urbana, Infrastrutture, Lavori Pubblici.