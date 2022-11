Trasporti, Fantozzi-Biagini (Fdi): “Troppi disservizi sulla linea E8 Lucca-Altopascio

Trasporti, Fantozzi-Biagini (Fdi): “Troppi disservizi sulla linea E8 Lucca-Altopascio. Autolinee Toscane dia risposte a studenti e famiglie”

Il consigliere regionale e quello comunale hanno raccolto l’appello del Comitato Utenti 8: “Sovraffollamento al mattino verso Lucca, Sovraffollamento all’uscita dalle scuole, carenza di corse verso le frazioni”

Altopascio 17/11/2022 – “Troppi disservizi sulla linea E8 Lucca-Altopascio. Autolinee Toscane dia risposte a studenti e famiglie. Sovraffollamento al mattino verso Lucca, Sovraffollamento all’uscita dalle scuole, carenza di corse verso le frazioni”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed il capogruppo di Fdi ad Altopascio Valerio Biagini che hanno raccolto l’appello del Comitato Utenti 8 di Altopascio.

“Il sovraffollamento è la causa per cui i ragazzi, non due o tre ma 20-30, rimangono a piedi perché sono costretti a dare l’assalto ad un bus già strapieno. Sovraffollamento al mattino: i mezzi sono già al completo durante il giro nelle frazioni, prima di arrivare all’inizio della corsa in Via F.lli Cervi ad Altopascio. Di conseguenza durante il percorso verso Lucca, altri studenti sono impossibilitati a salire e chi si trova a bordo viaggia in piedi, addossati gli uni agli altri o alle porte con evidente mancanza di sicurezza -sottolineano Fantozzi e Biagini– Stesso problema per il ritorno a casa. All’Istituto Fermi di Lucca salgono molti studenti e quando i mezzi arrivano al Liceo Majorana sono talmente pieni da far salire un numero esiguo di studenti. Quelli che non riescono a salire devono attendere il mezzo successivo oppure farsi venire a prendere da un familiare. E attenzione perché gli orari dei mezzi non sono coordinati con le uscite delle scuole con conseguente lunga attesa alle fermate”.

“Senza dimenticare che da Altopascio verso le frazioni ci sono poche corse, le coincidenze non esistono e per prendere un autobus da Altopascio verso le frazioni bisogna attendere anche più di mezz’ora -spiegano Fantozzi e Biagini– Vorremmo far notare che gli utenti del servizio sono per lo più studenti adolescenti che si alzano alle 6 del mattino e, dopo 5 o 6 ore di scuola, riescono ad arrivare a casa non prima delle 15.30. Viaggiando in condizioni pessime, ammassati e, loro malgrado, senza il rispetto delle norme di sicurezza. Autolinee Toscane deve intervenire immediatamente, e anche il sindaco di Altopascio deve sollecitare un servizio più decente e sicuro”.