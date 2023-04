Trasporti, Capecchi e Fantozzi (Fdi): “E’ utopia chiedere ad Autolinee toscane il ripristino del bus cancellato che collegava Viareggio con l’aeroporto d Pisa?”

Interrogazione di Fratelli d’Italia. Marcucci: “Disagio per le migliaia di turisti che arrivano allo scalo Galilei di Pisa ma non sanno come raggiungere la Versilia. Gli albergatori viareggini stanno pensando di attivarsi per predisporre, tramite una società privata di trasporti, un pullman che copra direttamente la tratta Viareggio-Pisa aeroporto”

Viareggio 31/03/2023 – “E’ utopia chiedere ad Autolinee toscane il ripristino del bus cancellato che collegava Viareggio con l’aeroporto d Pisa? L’assessore Baccelli ha sollecitato Autolinee? Presenteremo un’interrogazione alla Regione”. Lo chiedono i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, vicepresidente Commissione Trasporti, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico, ed il responsabile provinciale dei Trasporti di Fdi Christian Marcucci.

“Un tempo c’era un autobus che collegava la Versilia con l’aeroporto internazionale di Pisa, partiva dalla stazione dei pullman di Pietrasanta, fermava all’ospedale Versilia, alla stazione di Viareggio, passava per il centro di Pisa e arrivava fino allo scalo Galilei. Ma quell’autobus diretto rimane un ricordo. Infatti, adesso, si ferma alla stazione ferroviaria di Pisa costringendo i turisti a pagarsi (10 euro tra andata e ritorno) il trasporto con il Pisa mover sino all’aeroporto -sottolineano Capecchi, Fantozzi, Marcucci– La sospensione del collegamento diretto era stata prevista da Autolinee Toscane fino al 31 dicembre 2022, ma con il 2023 la linea per l’aeroporto non è stata ripristinata, il capolinea dell’aeroporto non c’è più. Tanto che gli albergatori viareggini stanno pensando di attivarsi per predisporre, tramite una società privata di trasporti, un pullman che copra direttamente la tratta Viareggio-Pisa aeroporto”.

“E pensare che prima di questo taglio gli albergatori viareggini chiedevano più collegamenti, e, invece, sono stati addirittura tagliati. Il tutto era stato giustificato con i lavori alla piazzola dell’aeroporto, ma quel bus diretto, dal giugno scorso, non è ancora stato ripristinato. I turisti si lamentano perché al treno preferivano il bus per poter raggiungere l’aeroporto senza scali intermedi, e per non dover caricare e scaricare i bagagli. Oltre a dover pagare un salato biglietto aggiuntivo, 5 euro, per fare appena un chilometro e mezzo. Un’interruzione che continua a penalizzare Viareggio e tutta la Versilia. Francamente non è di questo che hanno bisogno le località turistiche!” spiegano Fantozzi, Capecchi, Marcucci.