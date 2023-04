TRASFERIMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER PONTE

SERAVEZZA – Gli uffici comunali saranno chiusi lunedì 24 aprile. La chiusura riguarderà il municipio di Seravezza, la sede distaccata di Querceta e la Biblioteca comunale “Sirio Giannini”.

Nei giorni di chiusura saranno ovviamente garantiti i servizi della Polizia Municipale e la reperibilità per i settori dello stato civile e dei cimiteri.

Un’altra novità riguarda la riorganizzazione degli uffici comunali. A partire da mercoledì 26 aprile inizierà il trasferimento del comando della Polizia Municipale dall’attuale sede di via Monsignor Marcello Fascetti alla sede municipale distaccata di Querceta, nella palazzina (ex Asl) di via Fratelli Rosselli n. 70. Stabile nel quale, a seguito della riorganizzazione attuata dall’amministrazione comunale, sono già presenti i settori edilizia, ambiente e l’Informagiovani.

Quanto al trasferimento della Polizia Municipale, si fa presente che per almeno una settimana potranno verificarsi disservizi, in particolare per quanto attiene al ricevimento degli utenti.