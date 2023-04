TRASFERIMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DAL 2 MAGGIO IL COMANDO SARÀ OPERATIVO NELLA NUOVA SEDE

Gli uffici si troveranno a piano terra della sede distaccata del Municipio a Querceta

SERAVEZZA – A partire da martedì 2 maggio sarà pienamente operativo il comando della Polizia Municipale, nella nuova sede di via Fratelli Rosselli n. 70 a Querceta.

In questi giorni è in atto il trasloco dalla sede di via Monsignor Marcello Fascetti, nella zona sopra la ferroviaria, nel centro di Querceta, nella palazzina ex Asl, oggi sede distaccata del Municipio dove si trovano i settori edilizia, ambiente e l’Informagiovani.

Da martedì, dunque, i cittadini potranno recarsi nella nuova sede dove troveranno a piano terra gli uffici della Polizia Municipale. Rimangono invariati gli altri canali di accesso: tel. 0584 742011; fax 0584 760890; email poliziamunicipale@comune. seravezza.lucca.it.