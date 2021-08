TRANSUMANDO

TRANSUMANDO è l’esperienza unica di camminare mischiati ad un gregge di pecore sapientemente guidato dal Federico e i suoi pastori apuani in una simbolica transumanza , il momento in cui le greggi si spostavano verso i pascoli alpini oppure riscendevano (come in questo caso a settembre ) a “svernare” nelle pianure . L’evento sarà come sempre arricchito di altre esperienze , prima fra tutte il pranzo metri 0 con portate interamente realizzate sul posto dove verranno preparate , con metodo contadino e prodotti esclusivamente locali .

PROGRAMMA

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 09:30



– Dalle Ore 9,15 ritrovo a Castelnuovo Garfagnana (di fronte il Duomo)

– Ore 9,30 Partenza

– Ore 10,15 arrivo e sosta a Novicchia dove prenderemo “confidenza” con il gregge per 20/30 minuti



– Ore 10,45 Partenza “imbrancati” e salita a Palleroso per la vecchia mulattiera

– Ore Ore 11,30 Aperitivo in Piazza San Rocco e visita facoltativa de La Penna

– Ore 12,15 rientro in Novicchia con circuito ad anello

– Ore 13,00 Pranzo a cura della locale Azienda Agricolo casearia “La Valle Verde” ( seguite la pagina per il menù)

– Ore 16,00 Ridiscesa verso Castelnuovo

– Ore 16,30 Arrivo alle proprie auto

ATTENZIONE EVENTO RISERVATO AD UN NUMERO LIMITATO DI PARTECIPANTI

per Info scrivere a scarpinata@libero.it

per prenotazione (OBBLIGATORIA) www.townforyou.com