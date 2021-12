Tramvia, regolamentazione del traffico e zone 30 km/h: uno studio per rivoluzionare la mobilità nel comune di Capannori

Al via uno studio della mobilità sul territorio per tracciare lo scenario di sviluppo dei trasporti (pubblici e privati, passeggeri e merci) nei prossimi 10 anni, con l’obiettivo di fare un focus per la realizzazione di una tramvia o metropolitana di superficie, la regolamentazione del traffico, in particolare quello pesante, per limitare il transito in alcune vie comunali (ad esempio, via di Carraia, via Masini), e l’istituzione delle zone a 30 chilometri orari per contribuire a rendere i paesi e i centri abitati più vivibili per tutti.

Questi i punti centrali dello studio legato al Piano urbano di mobilità sostenibile comunale che l’amministrazione Menesini mette in campo per rivoluzionare l’assetto della mobilità sul territorio capannorese, che presenta questioni complesse da risolvere e apre a prospettive nuove su cui lavorare per migliorare il quadro e diventare sempre più una città a misura di uomo, donna e bambino.

Nel dettaglio, lo studio prenderà le mosse dall’esame dello stato attuale dei trasporti, mediante l’analisi delle preferenze di trasporto, dell’origine/destinazione dei mezzi sulle infrastrutture esistenti, mediante il rilievo dei flussi veicolari sulle principali arterie della rete stradale e dall’esame dei Gps installati sui veicoli, nonché attraverso la predisposizione di modello di simulazione del traffico privato.

Lo studio consentirà di redigere proposte progettuali di intervento nel settore della circolazione privata e di modifica all’organizzazione del trasporto pubblico (masterplan di riassetto).

“La questione della mobilità è una questione complessa e come tale va affrontata – dice l’assessore alla mobilità, Giordano Del Chiaro –. Oggi viene programmata la realizzazione di opere importanti sulla base di studi ormai datati. A Capannori riteniamo che ciò non vada bene e pertanto commissioniamo noi uno studio che fornisca un quadro esaustivo della situazione attuale. Allo stesso tempo, tale studio ci permetterà di progettare soluzioni reali ed efficaci per le problematiche di traffico esistenti, in particolare su alcune strade del territorio. Sarà quindi possibile verificare i trend di trasporto dei prossimi anni, esaminare i benefici prodotti dalle infrastrutture in programma, l’attuale utilità delle stesse, nonché eventuali correttivi. Sarà anche l’occasione di ridefinire il masterplan del trasporto pubblico e di verificare la fattibilità di un sistema a guida vincolata (metropolitana di superficie o tram) sul territorio di Capannori e della Piana. Un lavoro articolato che, ovviamente, prevede numerose occasioni di partecipazione dei cittadini, in modo che accanto allo studio ci siano le opportune valutazioni legate alle persone”.

Accanto alla questione dei trasporti pubblici (verificando la fattibilità di una tramvia) e dei mezzi privati, lo studio fotografa e prospetta l’implementazione dei percorsi relativi alla mobilità sostenibile (ciclabile e pedonale) alla sicurezza stradale, e indaga sui collegamenti casa-lavoro-scuola in modo da avviare un percorso di educazione alla mobilità sostenibile.