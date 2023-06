Tramonto in vetta – Pania di Corfino

Dopo essersi ritrovati nei pressi del Rifugio Isera, ai piedi della Pania di Corfino, che vedremo alzando lo sguardo e fatto un breve briefing su come affrontare l’escursione, inizieremo il nostro percorso attraverso una bel bosco di faggi risalendo fino ad un passo erboso che ci offrirà un primo panorama su alcune cime appenniniche.

Il sentiero è facile e gradevole. Si sale così sulle cresta principale da dove la vista spazia anche a Sud dove la catena delle Alpi Apuane si mostra in tutta la su interezza. In basso il caratteristico borgo di Corfino e tutta la valle di Garfagnana all’orizzonte lo skyline delle Alpi Apuane, sarà questo il punto in cui attenderemo il tramonto.

Nell’attesa potremo fare un brindisi salutando il giorno che termina proprio davanti alla croce della vetta della Pania di Corfino, a quota 1603 metri, uno dei luoghi più panoramici della Garfagnana.

Sarà questo il momento ideale per avvistare qualche branco di muflone e se saremo fortunati, l’aquila reale che nidifica tra queste rocce.

Inizieremo la nostra discesa all’imbrunire, utilizzando le lampade frontali messe a disposizione dall’organizzazione.

Il percorso di discesa avverrà dalla parte rocciosa della montagna per completare il nostro itinerario ad anello. Dopo una breve parte in cui ci muoveremo con attenzione, il sentiero tornerà ad essere molto semplice e dopo aver superato l’Orto Botanico ci porterà al rifugio dove potremo gustare un piatto della cucina tipica preparato da Davide e Francesca. Per chi lo desidera, su prenotazione, sarà possibile anche pernottare nel rifugio o in tenda nel campeggio del rifugio ed effettuare un’escursione nel Parco Nazionale anche la mattina seguente.

Durata: 4-5 ore



Dislivello: ↑ ↓ 380 mt

Difficoltà /Impegno: 4 (in una scala da 1 a 12). Percorso che prevede da 2 a 3 ore di cammino su terreno facile e per brevi tratti impegnativi.

Luogo di ritrovo: Rifugio Isera – Parco Orecchiella (Villa Collemandina)

Orario di ritrovo: ore 18,00 circa

Cena: Possibilità di cenare al Rifugio (non inclusa) o cena al sacco.

Numero Partecipanti: minimo 2. Età minima 8 anni. Sotto i 18 anni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di un genitore nel gruppo

Cosa portare: Scarponcini da trekking, zainetto (25/30 litri), giacca impermeabile, abbigliamento sportivo e caldo, 1 maglietta asciutta, borraccia per acqua, eventuale snack da consumare in vetta

Guida: Guida Ambientale Escursionistica Ass. Apians

In caso di condizioni meteorologiche avverse o se non viene raggiunto il numero minimo di 2 partecipanti l’escursione sarà annullata.

Per info, prenotazioni e costi:

Garfagnana Experience– tel +39 (0)583 641006 – email booking@garfagnanaexperience.com – www.garfagnanaexperience.com