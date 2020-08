“Trame d’estate”: il festival chiude con lo storico Marco Revelli e il giornalista Bruno Quaranta

Serata conclusiva domani, domenica 23 agosto, per il festival “Trame d’estate” a Palazzo Mediceo di Seravezza organizzato dal Centro Srudi Sirio Giannini e dal Comune di Seravezza. Ospiti dalle 21:30 lo storico e sociologo Marco Revelli, autore di Turbopopulismo. La rivolta dei margini e le nuove sfide democratiche (Solferino) e il giornalista Bruno Quaranta, redattore e critico letterario de La Stampa che per i tipi di Passigli ha recentemente dato alle stampe Le nevi di Gobetti. Un’eccellente occasione per tracciare un parallelo tra vecchie e nuove demagogie. L’incontro è moderato da Alessandro Macis, direttore artistico del Festival Premio Emilio Lussu di Cagliari, e dallo scrittore Guido Conti. Come le precedenti serate, l’incontro è ad ingresso libero. Consigliata la prenotazione al 333 4613397 o scrivendo a info@centrostudisiriogiannini.org.

Il festival letterario “Trame d’estate” è organizzato in collaborazione con la Fondazione Terre Medicee, il Festival Premio Emilio Lussu, la Libreria Ticinum Editore e la Cooperativa Letteraria. La direzione artistica è affidata a Chiara Tommasi e Guido Conti. L’evento è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Media partner è il quotidiano Il Tirreno. Sponsor Fantasy World Viaggi.

Informazioni

Centro Studi Sirio Giannini

tel. 333 4613397

e-mail info@centrostudisiriogiannini.org

sito www.tramedestate.it