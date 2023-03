Traliccio a Diecimo: scatta l’ interrogazione di Bertieri.

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo di Orgoglio Comune, molto attenta alle vicende ma, soprattutto alla tutela del territorio, depositerà un’interrogazione con oggetto la richiesta di un maggiore controllo sulle strutture adibite a sostenere il trasporto delle energia elettrica.

A seguito della vicenda di ieri- esordisce Bertieri -con oggetto il traliccio nei pressi della rotonda di Diecimo, questa mattina ho fatto un sopralluogo per capire come si presentano i fatti sul territorio.

Dalle foto si può ben notare come la struttura in questione sia ormai vetusta e abbandonata a se stessa .

Il cedimento strutturale nasce alla base probabilmente conseguenza di un’erosione causata anche dagli agenti atmosferici e dall’incompleta manutenzione su di essa.

Purtroppo non è la prima volta che la frazione di Diecimo vede sul proprio territorio tali episodi con protagonisti proprio i tralicci l’ultimo quello di fine agosto in pieno centro abitato che “fortunatamente” ha causato danni a cose e non a persone.

Questa volta l’episodio è avvenuto nei pressi della rotonda di Diecimo molto trafficata poiché è uno svincolo importante anche per la zona industriale del nostro territorio – aggiunge il consigliere – è quindi mia intenzione depositare un’istanza per chiedere all’ amministrazione comunale se vi è la possibilità di agire con l’ente preposto per capire lo stato in cui versano tali strutture e le intenzioni che hanno, visto i trascorsi avvenimenti.