Tragico intervento per i tecnici del Soccorso Alpino intervenuti nel pomeriggio di oggi sul Monte Macina (Lucca) per un’escursionista caduta dal sentiero.

La giovane fiorentina stava facendo con il compagno la traversata che dal Monte Macina porta al Passo Sella, quasi alla fine della cresta del Macina è caduta rovinosamente per varie centinaia di metri fino al sentiero sottostante, il 150, ed ha perso conoscenza.

Sul posto si è diretto l’elisoccorso Pegaso3 da Massa ma una volta giunto in loco per lei non c’era più niente da fare.

È stata attivata una squadra di tecnici del Soccorso Alpino via terra della Stazione Querceta e un’altra squadra della Stazione di Massa è stata imbarcata presso la base elisoccorso a Cinquale (MS) ed elitrasportati fino al luogo dell’incidente.

Lì le squadre hanno effettuato il recupero del corpo tramite manovre su corda ed è stata poi evacuata dall’elicottero Pegaso3.