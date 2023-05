Tragico incidente ad Arezzo: un morto e due feriti gravi

Tragedia alle porte di Arezzo: 56enne muore in un incidente, altri due feriti in codice rosso. È accaduto questo pomeriggio, poco dopo le 16, si è verificato uno schianto frontale tra due automobili, una Porsche e una Skoda Fabia. Un uomo di 56 anni è morto in seguito alle ferite riportate nel terribile incidente. Particolarmente gravi anche le condizioni della moglie, 50 anni, e del figlio 26enne che viaggiavano con lui a bordo del mezzo. Per questi ultimi è stato disposto il trasferimento in codice rosso rispettivamente a Careggi e all’ospedale San Donato di Arezzo.

Per cause ancora in corso di accertamento, le due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dell’Interporto di Indicatore lungo la strada Provinciale 21. Un impatto violentissimo che ha completamente distrutto la parte anteriore della Porsche e spinto l’altra auto fuori dalla carreggiata. Quattro in tutto le persone rimaste coinvolte. Tre di esse, madre, padre e figlio, stavano viaggiando a bordo della Skoda mentre la quarta era al volante dell’altro veicolo. La donna al momento dell’arrivo dei soccorsi era priva di conoscenza. Per lei, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stato disposto immediatamente il trasferimento in codice rosso a bordo dell’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi. Importanti anche le ferite del figlio che è stato ospedalizzato presso il San Donato sempre in codice rosso. Il padre, 56enne, nonostante la corsa disperata verso il pronto soccorso del nosocomio di Arezzo dove lo attendeva Pegaso per il trasferimento a Careggi, non ce l’ha fatta ed è morto prima di poter salire a bordo dell’elicottero.

Sul posto oltre alla polizia municipale presenti i sanitari dell’emergenza urgenza con 4 ambulanze, Pegaso, automedica e i vigili del fuoco.