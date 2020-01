Tragedia sulla Alpi Apuane dove un ragazzo e una ragazza sono morti dopo essere precipitati da una parete del monte sella

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e l’elisoccorso Pegaso ma per i due giovani non c’era più niente da fare.

Le vittime sono cadute da una parete che guarda il rifugio Nello Conti.

La zona non è lontana da Resceto, comune in provincia di Massa Carrara, in una zona che sta al confine tra quest’ultima provincia e quella di Lucca.