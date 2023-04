https://www.agi.it/cronaca/news/2023-04-26/incidente_auto_bitonto_quattro_morti-21121928/

AGI – È di quattro morti e due feriti gravi, tutti giovanissimi originari di Bitonto (Ba), il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, alle 23 circa, al chilometro 2.5 della strada provinciale 231. Due ragazzi e due ragazze, a bordo di una Opel Corsa di colore grigio, sono morti sul colpo, mentre i due feriti, un ragazzo e una ragazza, erano a bordo di una Renault Scenic grigia.

Ancora tutta da definire la dinamica del sinistro; le due auto si sono scontrate frontalmente, ma non è chiaro quale delle due procedesse in direzione Bari e quale in direzione Bitonto. I vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere. Agenti del commissariato di Bitonto procedono alle indagini, mentre i carabinieri del comando di Modugno si sono attivati per gestire la viabilità stradale.

Le ambulanze hanno trasportato il ragazzo alla guida della Scenic al Policlinico di Bari, mentre la ragazza, con fratture multiple, è stata trasportata all’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara. “È l’unica sorella che avevo”, le parole strazianti di uno dei parenti delle vittime giunti sul posto.