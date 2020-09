Tragedia sul Monte Serra: muore un giovane escursionista di 30 anni

In supporto è stato inviato il personale SAF (speleo alpino fluviale) dalla sede centrale. Giunti sul posto, per un escursionista di 30 anni, il medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso, mentre per il secondo ragazzo è stato soccorso e recuperato in buone condizioni. Per il recupero della salma è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 126 del reparto volo di Arezzo.