Morte assiderate sul Monte Rosa, è successo a due donne piemontesi di 29 e 28 anni rimaste bloccate a 4mila metri. Insieme a loro c’era anche un uomo di 27 anni di Novara che si è miracolosamente salvato, riportando comunque gravi danni alle mani dovuti al congelamento.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale, le condizioni a quanto pare non sono preoccupanti. Il gruppetto è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a causa del maltempo. Sono riusciti a dare l’allarme nel tardo pomeriggio e successivamente di sera, ma per i mezzi di soccorso non è stato semplice raggiungerli a causa della bufera in corso.

Intorno alle 21:00 il Soccorso alpino valdostano, raggiunto poi dai soccorritori di Alagna e dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia, è arrivato a piedi sotto la Pyramide Vincent, a quota 4.150 metri, ma purtroppo una scalatrice era in fin di vita, morta quasi immediatamente, e un’altra nelle stesse condizioni. A quest’ultima è stata praticata la rianimazione ma era troppo tardi.

FONTE: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico