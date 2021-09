TRAGEDIA SUL LAVORO -TRAVOLTO DA LASTRE DI MARMO

PIETRASANTA – Aggiornamento 118 per decesso sul lavoro in ditta in via Aurelia a Pietrasanta. La ditta si chiama “2 P Trading srl”.

L’uomo, tra i 50 e i 60 anni d’età, sarebbe stato travolto da due lastre di marmo. Sul posto l’automedica nord e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL), oltre alle forze dell’ordine

notizia in aggiornamento