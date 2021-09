Tragedia sul lavoro, Giani: “Siamo davanti a una situazione ormai drammatica”

“Esprimo il mio cordoglio ma anche tutto il mio sgomento per l’ennesima vittima sul lavoro in Toscana. Siamo davanti a una situazione ormai drammatica. Dobbiamo essere molto determinati e decisi ad intervenire. Occorre mettere in campo un’attenzione mirata sulle modalità di lavoro al fine di controllare anche dall’esterno, in determinate condizioni, le situazioni di concreto pericolo”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel commentare la tragedia avvenuta ieri a Pontasserchio, in provincia di Pisa, dove un agricoltore di 54 anni ha perso la vita dilaniato da una trebbiatrice.

“Bisogna adesso investire in modo concreto sulla formazione e sulla prevenzione per far crescere la sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha aggiunto il presidente Giani.