Tragedia nei pressi della stazione di Querceta – 17enne travolto da un treno in corsa

Tragedia a Querceta, un ragazzo di 17 anni viene travolto dal treno in corsa, verso le 22.30 di ieri.r

Sul posto sono subito intervenuti il personale del 118 e la Polfer ma per il ragazzo non c’era piu’ niente da fare, le dinamiche dell’incidente sono ancora in via di accertamento.

Si sta attendendo l’arrivo del medico legale.