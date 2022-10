TRAGEDIA IN MARE – MUORE UN UOMO IN UN TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA

Chiamata delle 15.32 per uomo di 70 anni deceduto in un tratto di spiaggia libera nella zona dell’hotel Giulia a Lido di Camaiore.

Si è provato più volte a rianimare l’ uomo, di cui non sappiamo generalità o nazionalità, ma non si è mai ripreso. Intervenuti vari mezzi di soccorso (non abbiamo dettaglio) e avvertita subito Capitaneria di Porto

Ci risulta in acqua, con alcune persone che l’hanno portato fuori e hanno tentato già loro di rianimarlo in attesa del personale sanitario

notizia in aggiornamento