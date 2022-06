La Gran Fondo Edita Pucinskaite, partita da Pistoia, segnata da una tragedia. Inutile ogni tentativo dei sanitari di rianimare il ciclista

SAN MARCELLO PITEGLIO — Tragedia questa mattina sull’Appennino Tosco-Emiliano, dove un ciclista impegnato nella Gran Fondo Edita Pucinskaite è stato colto da malore ed è morto. L’uomo, 47 anni, si è sentito male in un tratto in salita in zona Piteglio ed è crollato a terra.