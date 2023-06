TRAGEDIA DELLA STRADA – MUORE SUL COLPO UNA DONNA DI 69 ANNI

si schianta contro un new jersey: sulla strada provinciale per camaiore

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 23 sulla via Provinciale per Camaiore fra l’ex discoteca Kama Kama e la carrozzeria Stadio

Per cause al vaglio della polizia municipale di Camaiore una donna di 69 anni ha perso il controllo della vettura ed ha finito la sua corsa su un new jersey di cemento.

La donna è morta sul colpo, vani i tentativi di salvarla da parte dei sanitari giunti sul posto