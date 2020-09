TRAGEDIA AL SECCO MUORE A SEGUITO DI UN MALORE IN STRADA

Aggiornamento 118 per decesso per malore uomo di 64 anni (non sappiamo di più) in strada a Lido di Camaiore via Trieste angolo via del Secco.

La chiamata è delle 17.20.

Uomo caduto a terra per il malore e non si è più ripreso nonostante i tentativi di rianimarlo dei soccorritori.

Intervenute automedica nord e ambulanza della Croce Verde di Camaiore

notizia in aggiornamento