Tragedia al San Luca, la raccolta fondi va alla ricerca

E’ un bisogno di verità, quello di Federico Sereni, ma anche di aiuto da parte delle istituzioni perché la sua vita, oggi completamente distrutta da quanto accaduto sia un po’ più gestibile e perché lui, lavoratore artigiano a tempo pieno, possa stare più vicino alla sua bambina.

​Ecco perché chiede che sua figlia venga al più presto trasferita in una struttura più vicina che è già stata individuata San Giuliano Terme, che oggi non è pronta e i tempi dunque si allungano. Nel frattempo in queste settimane sono arrivate tante testimonianze di generosità. Dalla raccolta fondi avviata proprio dal marito sono stati ricavati 13 milia euro che ha deciso di devolvere al dipartimento di neonatologia di Pisa grazie ai quali è stato avviato un importante progetto di ricerca.