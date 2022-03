tragedia a sesto di moriano – muore un ciclista per arresto cardiaco

Un uomo di 62 anni, di Borgo a Mozzano, è morto dopo essere stato improvvisamente colto da un malore mentre era in bicicletta

stamani – muore un ciclista per arresto cardiaco a Sesto di Moriano (zona ex ristorante La Mora). Sanitari arrivati sul posto hanno effettuato tutte le manovre rianimatorie ma per l’uomo (62 anni, non sappiamo altro) non c’è stato niente da fare.

Il personale 118 non ha potuto che constatare il decesso. Intervenuti automedica, “bravo” (ambulanza BLSD con personale di livello avanzato con DAE) e Pegaso