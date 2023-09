Tragedia a Poggibonsi, un 53enne è stato trovato morto, in un capanno

un malore improvviso: il dipendente di una ditta di giardinaggio e manutenzione del verde avrebbe avuto un arresto cardiaco.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, e sul posto, in località Santa Lucia, sono intervenuti i soccorsi con un ‘automedica ma, per l’uomo, ormai, non c’era più niente da fare. Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso.