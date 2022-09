TRAGEDIA A LIDO DI CAMAIORE – MUORE MENTRE CAMMINA IN STRADA

segnalo un decesso in strada a Lido di Camaiore in via Piave, di un uomo di 62 anni, Aurelio Giannini di Camaiore.

E’ intervenuta l’automedica SUD, il medico ha potuto solamente constatare il decesso.