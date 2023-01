TRAGEDIA A GRAMOLAZZO – MUORE PER UN MALORE MENTRE LAVORAVA

TRAGEDIA A GRAMOLAZZO – MUORE PER UN MALORE MENTRE LAVORAVA

Chiamata delle 10.30 per malore di un uomo del 1961 a Gramolazzo in Alta Garfagnana, in un campo in cui stava probabilmente facendo dei lavori.

Sono intervenuti ambulanza di Piazza al Serchio e anche Pegaso ma i sanitari non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso, con ogni probabilità per cause naturali. Intervenuti anche i carabinieri