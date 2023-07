Tragedia a Cadore, tedesca arrestata: “Ha inveito anche contro i cadaveri a terra”

In serata l’automobilista tedesca è stata arrestata co l’accusa di omicidio stradale plurimo, ma mentre stanno proseguendo le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti, sono emersi nuovi elementi di quegli attimi concitati. Marco Ponente, zio del bimbo morto investito, intervistato da una testata locale, ha fatto una dichiarazione shock:

“La tedesca dopo l’incidente ha inveito contro i cadaveri a terra“.

Tragedia a Cadore, tedesca arrestata: “Ha inveito contro i cadaveri a terra”

Quello che è successo ieri a Santo Stefano di Cadore non può che essere definita una tragedia. Non ci sono altri termini, altre definizioni. Un’intera famiglia è stata distrutta. E ora, nel momento del dolore, ci si deve anche misurare con la ricostruzione dell’accaduto, per tentare di capire come sia potuto succedere.

La strage si è consumata verso le 15,20 in via Udine, in direzione Sappada, nei pressi dell’istituto superiore Enrico Fermi.