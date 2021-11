Traffico caos per il cantiere sull’Aurelia

Pietrasanta – Traffico in tilt, come era nelle previsioni, per il primo giorno di lavori di riasfaltatura dell’Aurelia, nel tratto compreso dall’ingresso dell’ospedale Versilia fino a Focette

Il primo giorno di cantiere dunque, ha interessato il territorio comunale di Camaiore, ma i lavori proseguiranno lungo tutto il tratto dell’arteria nel comune di Pietrasanta da Focette fino a Ponterosso per concludersi, secondo cronoprogramma, il 20 dicembre.

Un intervento impossibile da programmare nel periodo estivo ma che anche in assenza del traffico congestionato dai vacanzieri, ha causato e causerà notevoli disagi ai pendolari che quotidianamente percorrono una delle arterie principali del litorale.

In prossimità del cantiere era presente la cartellonistica che indicava il lungomare come percorso alternativo, ma questo primo giorno di lavori, forse per l’abitudine, ha visto la stragrande maggioranza degli automobilisti percorrere ugualmente l’Aurelia, forse inconsapevoli dei tempi di attesa per poter permettere il senso unico alternato proprio in corrispondenza dell’ingresso dell’ospedale – il cui accesso è stato in qualche modo agevolato dagli addetti alla viabilità – formando lunghe code in entrambe le direzioni.

In difficoltà anche le ambulanze, che in diverse occasioni sono state costrette a passare sopra gli spartitraffico in corrispondenza delle rotonde per poter procedere verso il Versilia.

Nei giorni scorsi la decisione di iniziare i lavori proprio in questo periodo, con il cantiere che proseguirà anche a ridosso delle festività natalizie, era stata fortemente criticata dall’opposizione in consiglio comunale a Pietrasanta ma l’amministrazione l’aveva indicata come prioritaria all’intero del piano di sicurezza delle strade comunali.

fonte noitv