Traffico bloccato da oltre un ora a Castelnuovo Garfagnana all ingresso della cittadina,

gli abitanti sono esasperati in quanto molto spesso i tir causano danni alle abitazioni come più volte documentato anche sulla stampa, chiedono che si trovi una soluzione prima che qualcuno si faccia male e che i danni causati dai tir in manovra posso causare problemi più gravi