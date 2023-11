Tradizione, arte e buona tavola: ecco l’“Estate di San Martino”

Tredici menù tutti da gustare, da Valdicastello alla Marina; un percorso fiera più ampio, fra le piazze Duomo e Carducci; appuntamenti speciali per grandi e piccini: Pietrasanta festeggia il suo Santo Patrono, San Martino, con tante occasioni di intrattenimento che vestiranno d’autunno il prossimo fine settimana.

Un’edizione che ha già segnato un primo sold out, sulla fiera in programma sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle 8 alle 20: “Abbiamo avuto tantissime domande da parte degli espositori – ha confermato Francesca Bresciani, vicesindaco e assessore a eventi e manifestazioni – che ci hanno convinto a sperimentare un percorso fiera un po’ differente e più ricco di stand. Notevole è stata anche la partecipazione dei nostri ristoratori, con proposte ricercate che esplorano i prodotti del territorio ma anche qualche lavorazione più contemporanea. Infine tutta l’offerta culturale, dalle sedi museali alle mostre, fino al concerto curato dal Maestro Guttman per celebrare il nostro patrono anche in musica. Le premesse ci sono tutte per un fine settimana in perfetto stile Pietrasanta, capace di soddisfare famiglie, appassionati d’arte e amanti della buona tavola”.

Fino a domenica i ristoranti che hanno aderito al “Menù di San Martino” (lista e carta completa nella sezione “Eventi” del sito internet del Comune) proporranno agli avventori tordelli, baccalà, marzapane, castagnaccio ma anche gamberi in pasta kataifi su crema di avocado, il turbante di gallinella e torta al cioccolato con fiocchi di sale. Venerdì 10 novembre alle 17, per i ragazzi, appuntamento con letture e laboratori in inglese di “Autumn Storytellin”, a cura della biblioteca comunale (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria allo 0584 795500); sabato, alle 18, la messa solenne in omaggio al Santo Patrono all’interno nel Duomo di San Martino e domenica, alle 11, il teatro comunale “Cesare Galeotti” ospiterà uno “special event” di “Pietrasanta in Concerto” con Michael Guttman, Chiara Morandi e Sara Zeneli, accompagnati da EstrOrchestra che si esibiranno su musiche di Bach, de Sarasate, Paganini, Piazzolla e Vivaldi. Ingresso libero fino a esaurimento posti, informazioni e prenotazioni al numero 335 399748.

Ad incorniciare questo già ricco palinsesto le mostre “Cattai” nella sala del San Leone, “Linee Invisibili” alle Grasce, “Invisible Cities” in sala Putti, “Le idee geniali” nella chiesa di Sant’Agostino, “Exploring the Ego of Times” al museo archeologico e il murale di Tano Pisano “La mia Guernika”, lungo via Sant’Agostino. Aperte anche tutte le sedi museali cittadine: orari sul sito del Museo dei Bozzetti, alla sezione eventi.